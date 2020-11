Puistjes en schimmel door mondkapjes: ‘Mascné bestaat echt’

Politie spoort zeven verdachten op van rellen rond standbeeld J.P. Coen in Hoorn

2 november De politie heeft de zeven verdachten opgespoord die na de rellen in Hoorn in juni spoorloos waren. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, uit Huizen, Alphen aan de Rijn, Leerdam, Tiel, Moordrecht en Elst. Ze zijn onlangs aangehouden en verhoord, meldt de politie vandaag.