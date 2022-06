Puinzooi bij politiebond, ereleden eisen vertrek bestuur en voorzitter: ‘Stop deze doofpot’

Ruim vijf weken na het aangekondigde vertrek van Gerrit van de Kamp als voorzitter is de storm bij ACP nog lang niet gaan liggen. In de afgelopen weken kwamen er - opnieuw - meldingen binnen over grensoverschrijdend gedrag waaraan Van de Kamp zich schuldig zou hebben gemaakt, zo bevestigt een ACP-woordvoerder. Het zou volgens een bondsbestuurder gaan om ‘gebeurtenissen die niet stroken met hoe wij met elkaar willen omgaan’.

Stinkende wonden

De meldingen van grensoverschrijdend gedrag brengen de ACP opnieuw in verlegenheid. Van de Kamp, al sinds 2004 hét gezicht van ACP (24.000 leden), legde medio februari zijn werkzaamheden al neer na twee anonieme meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De vakbond schakelde een extern en onafhankelijk bureau in om verder onderzoek te doen. Twee weken later bood het bestuur excuses aan Van de Kamp aan, omdat uit dat onderzoek niet zou zijn gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, aldus ACP.

De directeur van het bureau dat het eerste onderzoek deed, zegt echter dat de bond niet de complete waarheid heeft verteld. Hij schrijft volgens NRC in een vertrouwelijke e-mail onder meer dat er ‘onderbouwende informatie’ is gevonden over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’. ACP-woordvoerder Maarten Brink wil daar niet op ingaan. ,,Ik zie het niet zitten om in de media een ja-nee-spelletje te spelen. Wij kennen de verhalen en zullen spreken met de mensen die bij deze kwestie betrokken zijn.”

Binnen de bond is de laatste maanden verdeeldheid ontstaan over de wijze waarop de waarnemend bestuurders de kwestie oppakken. Ze zouden Van de Kamp te veel in bescherming nemen en daarmee te weinig oog hebben voor de vrouwelijke collega’s die aan de bel hebben getrokken. Dit liet ACP-bestuurder Aukje Smet ook optekenen in een openhartige brief. ‘Het verandert in een drama en een crisis op het moment dat een onderzoek niet mag plaatsvinden’, schreef Smet. ‘Dat feiten worden verdraaid en dat er onjuistheden worden verkondigd. Dat onderzoeksresultaten worden ontkend. Deze gang van zaken is niet alleen pijnlijk, maar mijns inziens schadelijk en verwerpelijk. En de melders wordt groot onrecht aangedaan.’

Smet krijgt hierin nu bijval van enkele ereleden. ,,De klachten van de melders zijn dermate ernstig dat aanblijven van Van de Kamp zeer onwenselijk is”, zegt erelid en ex-vicevoorzitter Wiep van der Pal tegen deze site. ,,Hier is sprake van een zorgwekkend patroon. Dan kan het bestuur wel denken: ach, dit loopt wel een keer los... Nee! Het wordt tijd om orde op zaken te stellen. Aan stinkende wonden heb je niks.”

‘Ik was het zat’

Van der Pal, die van 2003 tot 2016 bij ACP in dienst was, stelt dat Van de Kamp al in zijn periode is aangesproken op grensoverschrijdend gedrag. ,,Na mijn vertrek is het gedrag gebleven en in sommige gevallen zelfs verslechterd”, zegt Van der Pal, die naar eigen zeggen in contact staat met de melders en een deel van de ACP-leden. ,,Ik maak mij ernstig zorgen om de toekomst van ACP. De werkorganisatie ligt overhoop en de hele toestand levert schade op, ook voor Gerrit. Het is triest gezien zijn verdienste voor de ACP. Hij is en blijft een goede vakman, die helaas dit gedrag heeft vertoond.”

Erwin Koenen, van 2016 tot 2020 vicevoorzitter van de ACP, onthult dat hij vanwege Van de Kamp is opgestapt. ,,Ik heb indertijd van zijn wangedrag melding gedaan bij de werkgeverscommissie van het bondsbestuur. In eerste instantie vonden zij dat Van de Kamp ‘terug moest in zijn hok’ en werd mij gevraagd steviger tegen hem op te treden. Korte tijd later werd ik gebeld door de voorzitter van die commissie, die mij vertelde dat Gerrit niet ging veranderen en ook niet zou vertrekken. Toen heb ik besloten weg te gaan bij de ACP. Ik wilde niet langer werken in een organisatie waar mensen geschoffeerd en beledigd worden. Gerrit behandelde zijn werknemers als honden, en er werd niets aan gedaan. Ik was het meer dan zat.”

Meester in oorlogvoering

Volgens Koenen zijn veel collega’s binnen de ACP ‘bang’ voor Van de Kamp. ,,Hij heeft veel informatie over collega's en schroomt niet dat tegen ze te gebruiken. Deze man kent geen grenzen. Oorlog voeren is wat hij doet. Daar is hij heer en meester in.” Waarom Koenen juist nú zo fel van leer trekt? ,,In het bericht over zijn vertrek stond dat Van de Kamp nog bij ACP werkzaam blijft. Daarmee verandert er dus niks. Ik ken die hele cultuur daar, hij blijft op de achtergrond gewoon aan de touwtjes trekken. Het interim-bestuur bestaat uit marionetten die in dienst staan van Van de Kamp. Die moeten gewoon zo snel mogelijk opkrassen, anders blijft de bond in deze ellende zitten en draaien deze onderzoeken telkens op niets uit. Voor de melders is dat natuurlijk verschrikkelijk, want ze verdienen het om gehoord te worden.”

Naast over Van de Kamp zijn ook signalen van wangedrag over overige leden van de bond binnengekomen, bevestigt ACP-woordvoerder Maarten Brink. Over wie die meldingen gaan, wil hij niet kwijt. ,,De hele gang van zaken is ontzettend vervelend en pijnlijk voor alle partijen. Het is jammer dat het via de media moet lopen, we hadden deze kwestie graag in alle rust intern willen oplossen.” Op 22 juni is er een ledenvergadering waarin de nieuwe voorzitter voorgedragen zal worden. ,,Maar natuurlijk zal ook de hele situatie rondom deze perikelen aan bod komen.”

Doofpotcultuur

Erelid Wiep van der Pal heeft vertrouwen in een goede afloop, ondanks alle commotie. ,,Ik ken de mensen binnen ACP als toppers die hart voor de zaak hebben. Het is echt een goede vakbond die veel voor de politiesector betekent. Daarom moeten we zo snel mogelijk af van die doofpotcultuur. Ga geen onderzoeken van tevoren killen omdat je bang bent dat bepaalde dingen het daglicht niet kunnen verdragen. Handel integer en laat onafhankelijk onderzoek zijn werk doen.”

Van de Kamp is door deze site gevraagd om een reactie, maar koos ervoor om geen commentaar te geven. Sommige leden nemen het voor de vertrekkend voorzitter op. „Ik ben ervan overtuigd dat Gerrit pootje wordt gelicht”, valt te lezen in een schriftelijk verslag, dat NRC heeft ingezien. Een ander klaagt over ’een heel zorgvuldig voorbereid, smerig plan om Gerrit ten val te brengen’. Volgens een woordvoerder van ACP is van een zekere tweespalt binnen ACP geen sprake. ,,Er is een klein aantal medewerkers, met name de melders, die steun vinden bij een enkeling. Het overgrote merendeel stelt zich neutraal op of uit zich over de gang van zaken, met name hoe melders en oud-medewerkers via de media naar buiten treden en met modder gooien.”

ACP Van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de politievakbond. In die functie was hij onder meer actief als woordvoerder van de ACP en overlegde hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is een van de grootste politievakbonden van Nederland, met ongeveer 24.000 leden. De Nederlandse Politie Bond (NPB) is de grootste met circa 28.000 leden. ,,We zijn dankbaar voor alles wat Gerrit als voorzitter heeft betekend voor onze ACP en de politieorganisatie en dat hij ook in de toekomst zijn kennis en expertise blijft delen”, schreef ACP in een bericht over zijn vertrek. ,,Van de Kamp staat bekend als politieman in hart en nieren en een uitstekende onderhandelaar met een schat aan ervaring en historische kennis. Hij heeft de afgelopen jaren naast het ACP-voorzitterschap verschillende functies gecombineerd, waardoor hij actief is in de volle breedte van het veiligheidsdomein en de vakbeweging.” Naast voorzitter van ACP was Van de Kamp onder meer voorzitter van de Coalitie voor Veiligheid (CvV), lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de European Police Union (EPU) en vice-voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).