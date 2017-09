Publicist Wim Dankbaar en Peter R. de Vries tegenover elkaar in rechtszaal

Volgens Dankbaar, bekend van zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra in 1999, is de misdaadjournalist veel te ver gegaan door hem bij RTL Boulevard neer te zetten als een gestoorde complotdenker. De publicist eist zowel van Peter R. de Vries als FremantleMedia (dochterbedrijf RTL Group) 20.000 euro voorlopige schadevergoeding. Als de door hem gevraagde rectificaties er niet komen, wil Dankbaar dwangsommen kunnen innen die oplopen tot 500.000 euro.



De zelf al meerdere keren voor heftige uitspraken veroordeelde publicist stelt nu op zijn beurt dat hem onrecht is aangedaan door 'zeer beledigende kwalificaties zonder wederhoor'. Volgens Dankbaar raakt de 'lastercampagne' van De Vries hem hard. Zo stelt de publicist onder meer dat hij dreigbrieven krijgt en dat ook mensen in zijn omgeving last hebben van de typeringen van de misdaadverslaggever.