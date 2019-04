Publicatieverbod voor deel van boek over onderzoek naar dood Nicole van den Hurk

Vakantie eindigt in familiedra­ma in Sri Lanka: zoon (21) overleden, vader zwaarge­wond

15:39 Wat een droomvakantie in Sri Lanka had moet worden, is geëindigd in een tragisch familiedrama. Een gezin uit Zevenbergen is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een zeer ernstig ongeluk in Matale, in het midden van het Aziatische eiland. Een vrachtwagen botste frontaal op het taxibusje waarin de vier toeristen zaten.