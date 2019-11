Provincies scharen zich gezamenlijk achter klimaatakkoord

Tienjarig meisje uit India gedood door slang in de klas, juffrouw deed niks

15:39 Scholieren hebben in India gedemonstreerd vanwege de dood van een leerling. Het 10-jarige meisje overleed deze week nadat ze in haar klaslokaal in het zuidelijke deelstaat Kerala was gebeten door een giftige slang. Die hield zich naar verluidt op in een gat onder haar bureautje.