Provincies protesteren tegen uitbreiding Lelystad Airport

Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brengen vanmiddag 60.000 protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag. Ook in Flevoland en Drenthe is verzet tegen het voorgenomen laagvliegen van en naar Lelystad over gemeenten en natuurgebieden.

Lelystad Airport moet het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen in 2019, volgens plannen van staatssecretaris Sharon Dijksma. Die plannen waren allang bekend, maar pas in juni van dit jaar bleek dat vliegtuigen vanaf Lelystad voorlopig niet in het hogere luchtruim mogen vliegen. Pas na de herindeling van het nationale luchtruim in 2023 is daar mogelijk ruimte voor. Noord- en Oost-Nederland reageerden ontzet.

Bezorgde burgers

De provinciebesturen van Overijssel, Flevoland en Overijssel overlegden al met Dijksma, maar zij wil pas inhoudelijk reageren als de in juli aangevraagde second opinion van het Britse luchtvaartadviesbureau Helios klaar is. Dat zal naar verwachting deze week zijn. Ondertussen heeft haar ministerie wel zes informatieavonden voor bezorgde burgers georganiseerd in Friesland, Overijssel en Gelderland. Maandag is de eerste bijeenkomst in Dalfsen.

Luchtvaartcentrum Teuge

Overheden, inwoners, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties vrezen lawaai, luchtvervuiling en verstoring van de natuur op de Veluwe en in de Weerribben. Luchtvaartcentrum Teuge bij Apeldoorn zou de in juni gepresenteerde laagvliegroutes niet overleven. Luchtvaartexperts ontwierpen een andere mogelijke aanvliegroute, waar Teuge en de provinciebesturen mee kunnen leven. Maar de uitgestrekte gemeenten Ede en Barneveld niet, want de nieuwe route voert dwars over hun grondgebied. Zij hebben daartegen al protest aangetekend.