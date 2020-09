Provincies openen transfermarkt: vechten om stikstofrechten van stoppende boeren

Handgra­naat aangetrof­fen voor woning in Nijverdal

10:05 Dinsdagochtend is er rond 7.00 uur een handgranaat gevonden bij een woning aan de Dr. Mensinkweg in Nijverdal. De straat is momenteel afgesloten, de EOD is bezig om de handgraat te onderzoeken. De politie is een onderzoek gestart.