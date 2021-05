Provincies en prominenten doen oproep aan kabinet: Theaters en musea moeten nú open!

,,Terug naar het oude na de corona pandemie is voor velen een geruststellend streven. Tegelijkertijd denken we in Nederland ook na over hoe we het goede van deze crisis kunnen behouden. Hiervoor hebben we de creatieve en kunstzinnige verbeelding, richting en duiding nodig’’, schrijven de cultuurgedeputeerden Anita Pijpelink (Zeeland) en Michiel Rijsberman (Flevoland) namens alle provincies.



Het feit dat de cultuursector al ruim een jaar stilligt, noemen zij ‘in meerdere opzichten een groot gemis’. Zelfs nu er genoeg aanleiding is om de coronamaatregelen te versoepelen, gelden die niet voor veel artiesten en kunstenaar. ,,De kaartjes voor het theater zijn nog onverkocht en het orkest is nog stil’’, klinkt het. ,,Samen muziek, theater, toneel en kunst maken, is cement en medicijn tegelijk voor een opkrabbelende samenleving.

Protocollen op orde

,,Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de bioscopen, de vloeren, de zalen, met voorrang direct open te stellen. De sector is er klaar voor, dat hebben we vorig jaar gezien. Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te maken’’, aldus de opstellers van de brief.



Theaters en musea zijn op dit moment pas in stap drie van het openingsplan van het kabinet aan de beurt. Als alles meezit, mogen ze per 9 juni - onder voorwaarden - weer open. Voor theaters geldt bijvoorbeeld dat ze dan maar dertig mensen per voorstelling in de zalen mogen ontvangen. Als er getest gaat worden, kunnen er mogelijkerwijs meer mensen naar binnen.



‘Daar zijn wij geen fan van’, zegt directeur Ruud van Zuilen van het theater Agnietenhof tegen De Gelderlander. Theaterbaas Van Zuilen is duidelijk blij met de bijval voor de sector vanuit de provincies. ,,Ik denk ook dat het terecht is. Het wordt langzaam een beetje gek dat je wel door de Ikea mag schuiven, maar dat je niet op bezoek mag in het theater’’, zegt hij. Er zou geen onderscheid tussen bijvoorbeeld winkels en theaters moet zijn.

Geen luxeproduct

,,Cultuur is onderdeel van het herstel van de samenleving, niet een luxeproduct dat pas daarna komt”, schrijven de gedeputeerden verder. ,,De kunst en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen”, vinden de provincies. ,,De huidige gang van zaken doet de cultuursector ernstig tekort.”



De oproep van de gedeputeerden krijgt bijval van een groep van 160 prominenten onder aanvoering van oud-NS-topman Roger van Boxtel. ,,Door de cultuursector nu achter aan te laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse economie’’, stellen zij in een ingezonden brief in de Volkskrant.

Bijval van prominenten

‘Open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur!’, klinkt het daarom in de brief. Omdat zo het ‘maatschappelijke en economische verlies beperkt blijft’. Het is volgens hen ‘onaanvaardbaar’ dat de lockdown voor culturele instellingen voortduurt, terwijl andere sectoren weer snel open mogen. Ze wijzen erop dat vorige zomer al is aangetoond dat culturele instellingen veilig kunnen werken met bestaande protocollen.



,,Een sterke culturele omgeving levert stof tot denken en debat, en biedt geestelijke verrijking en weerbaarheid. Kunst is zuurstof voor de geest”, aldus Van Boxtel. Onder de 160 ondertekenaars zijn verder de oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Job Cohen, de journalisten Noraly Beyer en Frits Barend, voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Schiphol-topman Dick Benschop.

Bioscopen en filmtheaters Ook de Nederlandse bioscopen en filmtheaters willen zo snel mogelijk weer open. Brancheorganisatie NVBF klom in de pen en richtte open brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer. ,,Er is geen reden meer om daar nog te lang mee te wachten nu de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven dalen”, vinden de bioscopen. ,,De bioscopen zijn keihard getroffen het afgelopen jaar.’’ De theaters - die tot nu toe slechts 30 bezoekers per zaal mogen ontvangen - pleiten voor een maximum van vijftig bezoekers. ‘Dit is verantwoord’, stellen zij. In de bioscopen is het afgelopen jaar, door een streng protocol, nog geen enkele coronabesmetting geregistreerd.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: