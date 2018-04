Provincie verlengt bijvoeren van grote grazers in Oostvaardersplassen

Het gaat om een overgangsperiode, zegt de provincie. ,,Nu het gras in het gebied snel groeit, maken de dieren steeds minder gebruik van het hooi en neemt de noodzaak van bijvoeren af. Voor een goede en verantwoorde overgang bouwt Staatsbosbeheer het bijvoeren geleidelijk af." Twee dierenartsen gaan Staatsbosbeheer bij de overgangsperiode adviseren. Binnenkort gaan ze daarvoor het gebied in. De situatie in het natuurgebied leidt al maanden tot maatschappelijke onrust. Dierenactivisten wilden niet wachten op een reactie van Staatsbosbeheer en namen het heft in eigen handen.

Boswachter bedreigd

Tijdens die acties werden mensen die balen hooi over de hekken gooiden door politie en boswachters op de bon geslingerd, wat voor bedreigingen zorgde. Staatsbosbeheer riep op om niet eigenhandig bij te voeren, maar daaraan werd geen gehoor gegeven. De commissaris van de koning Leen Verbeek besloot daarop tot bijvoeren. Verbeek zei over de bedreigingen en zijn besluit tot bijvoeren: ,,Woonadressen werden gepubliceerd en ook volledige namen kwamen op Facebook te staan.’’ Om de rust te bewaren, sloeg hij het advies van Staatsbosbeheer in de wind. ,,Een redelijk drama’’, noemde Verbeek dat. Verbeek werd zelf ook meermalen bedreigd, maar wil daarover niet verder in detail treden. Hij heeft aangifte gedaan en de politie probeert de afzenders van de berichten te achterhalen. Verbeek zei in een interview verrast te zijn dat de gemoederen niet bedaren. Een 'harde kern' van dierenactivisten voert juist steeds fanatieker actie.

Lente in hun kop

Vanaf 1 maart voert Staatsbosbeheer de dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen bij. Begin april werd bekend dat bijna 3.000 grote grazers in het gebied, meer dan de helft van de totale kudde, de winter niet hebben overleefd. Door het bijvoeren kregen dieren de lente in de kop, met soms dodelijk gevolg.



Boswachter Jan Griekspoor zag Heckrunderen met onvervalste lentekriebels. ,,Dieren die nu al gedekt worden, terwijl de winter nog niet eens echt op z’n einde is in het Flevolandse natuurgebied'', sprak hij. Voor Griekspoor is het duidelijk: het bijvoeren van de grote grazers heeft een ongunstig effect op de dieren. ,,Ze hebben een volle maag en denken dat het lente is.’’



Vorige week hielden activisten een stille tocht en kruislegging voor de overleden en hongerende dieren in de Oostvaarderplassen. Ook werden toespraken gehouden vanaf een paardentrailer. ,,Dit is de laatste actie, waarvan ik garandeer dat hij vreedzaam verloopt'', sprak organisator Bas Metsenmakers.