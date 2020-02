ProRail woest op onbekenden die winkelwagen op spoor bij Wezep zetten: ‘Hoe haal je dit in je hoofd?’

Ik heb geleefd Babette (36) weet dat ze snel doodgaat: ‘Ik wil samen met mijn kat in een urn’

12:10 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Babette Bot (36) houdt van het leven. ‘Als vampirisme zou bestaan, werd ik een vampier. Dan had ik het eeuwige leven.’ Sinds een maand weet ze dat ze binnenkort doodgaat. De kanker die ze heeft, is zeldzaam agressief en woekert als een dolle.