ProRail wil forse schade verhalen op poelier die zich vastreed onder Nijkerks viaduct

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond een uur of zes bij de spoorwegonderdoorgang in de Callenbachstraat. De vrachtwagen reeds zich daar compleet vast onder het viaduct en kon slechts worden bevrijd door lucht uit de banden te laten lopen. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk (het in Nijkerkerveen gevestigde bedrijf is onbereikbaar), maar feit is dat enkele honderden meters voor het viaduct een waarschuwingsboog staat, die de maximale hoogte aangeeft.