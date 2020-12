ProRail wil af van onbewaakte overwegen: ‘Pas als het misgaat van alles mogelijk om te verbeteren’

Dit verpleeg­huis laat corona bewust de vrije loop: ‘Wij kiezen voor levens­vreug­de’

9 december In het nieuwe verpleeghuis de Riethorst in het Brabantse Geertruidenberg grijpt het coronavirus om zich heen. Veertig van de 75 bewoners zijn besmet. Vijftien medewerkers zijn ziek. Vervelend, maar niet verrassend, aldus De Riethorst: ,,Dit is een weloverwogen keuze.”