Promotiefeest NEC trekt 8000 fans, burgemeester: ‘Zoiets hou je niet tegen’

NEC won met 2-1 van NAC Breda in de finale van de play-offs en promoveerde daardoor na vier jaar weer naar de eredivisie. De overwinning in Breda zorgde voor een spontaan volksfeest in Nijmegen. Bruls: ,,Dat er veel fans de straat op zouden gaan om het succes samen te vieren, hadden we verwacht. Daarom hebben we vrijdag besloten de supporters en spelers gisteren toch wat ruimte te geven, om escalatie te voorkomen. Het is gelukkig in goede sfeer verlopen, al werd er niet aan de coronaregels gedacht. Na afloop vertrok iedereen vrij snel.”