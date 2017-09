Proef geslaagd, McDonald's gaat ook in Rotterdam en Utrecht bezorgen

Door het succes start McDonald’s vanaf dinsdag 19 september in Rotterdam en Utrecht met McDelivery, te beginnen in totaal acht restaurants. Bedoeling is dat Den Haag en Eindhoven zo snel mogelijk volgen, zodat de dienst dan in de vijf grootste steden beschikbaar is. ,,Dat gebeurt dit najaar of begin volgend jaar. Vervolgens hopen we McDelivery daarna naar andere steden met 150.000 of meer inwoners te brengen. Op basis van de resultaten kijken we daarna naar de kleinere steden.”



Helemaal content is McDonald’s nog niet: de gemiddelde bezorgtijd vanaf bestelmoment ligt iets boven de eigen richtlijn van twintig minuten. De klanttevredenheid dient verder minstens 90 procent bedragen, vindt Steijaert.



Tegelijk blijkt dat klanten niet zo zeer over lauw eten en lange bezorgtijden klagen. ,,Als het mis gaat komt dat voordat doordat er een fritessaus, rietje of een hamburger ontbreekt. We moeten nauwkeuriger werken.”