Proces van ‘slager van Srebrenica’ Mladic nog steeds niet afgerond

Zoon (22) van omgebracht Pv­dA-raads­lid verdacht van moord of doodslag

14:36 De zoon van de PvdA-fractievoorzitter van het Brabantse Sint-Michielsgestel wordt verdacht van moord of doodslag op zijn vader. De 22-jarige man wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Oost-Brabant. Die beslist of hij langer in de cel moet blijven.