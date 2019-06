Problemen rondom verdediging Gökmen Tanis: ‘Het loopt niet lekker daar’

André Seebregts, de advocaat van Tanis, kan en wil er helemaal niets over zeggen. ,,Het staat me niet vrij om hier verder op in te gaan. Pas op de volgende zitting zal het een en ander duidelijk worden.” Die zitting dient op 1 juli. Of hij en Tanis daarbij aanwezig zijn, moet nog blijken.

Volgens actualiteitenprogramma 6Inside zou Tanis hebben gezegd dat hij zich niet langer wil laten vertegenwoordigen door een advocaat. Vermoedelijk wil hij de verdediging zelf op zich nemen. Het OM kan hier niet op ingaan. ,,We kunnen alleen zeggen dat er bij ons geen nieuwe advocaat van verdachte bekend is.”

Verdenking

Het Openbaar Ministerie verdenkt Tanis van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. De eerstvolgende zitting vindt op 1 juli plaats op de rechtbank in Utrecht en is de eerste openbare gelegenheid in de zaak tegen Tanis (37).

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, maar is een zogeheten pro-formazitting. Daarbij wordt het onderzoek besproken en hoe de zaak verder behandeld zal worden. De rechter-commissaris heeft al eerder besloten dat Tanis tot die zitting in voorarrest blijft.

Stand by