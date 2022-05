Problemen op spoor door blikseminslag en omgevallen bomen, vrijdag opnieuw noodweer

update/Met video'sCode oranje is donderdagmiddag om even voor 16.00 uur voor het hele land beëindigd. Maar op het spoor zijn ondertussen veel problemen ontstaan door het noodweer. Vooral rond Utrecht vielen treinen uit en is het druk op de perrons.

In Eindhoven en omgeving zijn tientallen meldingen van stormschade binnengekomen. De brandweer had de handen vol aan meldingen in onder meer Eindhoven, Liessel, Aarle-Rixtel, Valkenswaard en Helmond. Ook de brandweer in Maastricht meldde stormschade door de hevige onweersbuien. Op het spoor zijn grote problemen ontstaan door het noodweer. Vooral rond Utrecht vielen veel treinen uit en is het druk op de perrons.

In Woudrichem brandde het rieten dak van een boerderij volledig uit nadat de bliksem daar in was geslagen. Er vielen geen gewonden. In Diepenheim (Overijssel) is een vrouw onder een vallende boom terechtgekomen. De brandweer twittert dat ze naar het ziekenhuis is gebracht, maar hoe ze eraan toe is, is niet duidelijk.

Morgen moet een deel van Nederland zich opnieuw schrap zetten. In het zuidoosten is er dan kans op een superstorm met forse regenbuien, hagel, zware windstoten, hevig onweer en wateroverlast. Lokaal kan vrijdag net zoveel regen vallen als in een hele maand.

Bomen op spoor

Op meerdere plaatsen in het land kunnen treinreizigers tijdelijk niet of later dan gepland weg. De spoorproblemen worden veroorzaakt door storingen, omdat kabels zijn doorgebrand door blikseminslag en door beschadigingen aan het spoor door omgevallen bomen die daar ook nog eens weggehaald moeten worden, meldde ProRail al eerder.

Er rijden tussen Meppel en Zwolle tot ongeveer 19.30 uur geen treinen en ook van en naar Hilversum rijden momenteel geen treinen. Medewerkers van ProRail zijn in het hele land bezig met het opruimen van de bomen en het verhelpen van de problemen. Op sommige plekken zijn de beschadigingen niet direct te repareren, maar gebeurt dat komende nacht. ,,Om toch enkele treinen te kunnen laten rijden om mensen van A naar B te krijgen”, aldus een woordvoerder van ProRail.

Wateroverlast

Het natte weer komt vanuit het noordwesten van Frankrijk onze kant op, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. Vanochtend trokken al enkele regenbuien over het land. Vanmiddag zal het opnieuw gaan regenen. Lokaal kunnen stevige buien gepaard gaan met hagel en harde windstoten. ,,Heel lokaal kan in tien minuten tijd wel 15 tot 20 millimeter regen vallen, en soms zelfs meer”, zegt Snoek. ,,Dan zal het riool het even niet aankunnen en zal er wateroverlast zijn.” Vanavond klaart het op en koelt het af.

Ook de vrijdag begint droog met opklaringen. Maar tegen het eind van de ochtend wordt het weer bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten ‘intense regenbuien’ het land binnen.

In Den Bosch was het noodweer:

Trampolines vast

Met name Limburg, het oosten van Brabant en de Achterhoek zullen rekening moeten houden met stormachtig weer en heel veel regen. Er is zelfs kans op een ‘supercell’, het zwaarste kaliber onweer. Op sommige plekken kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. ,,De mensen zullen zich schrap moeten zetten. Het advies is vanavond ramen te sluiten en parasols, tuinmeubilair en trampolines vast te zetten‘’, zegt Snoek.

,,De buien kunnen plaatselijk heel heftig zijn, met onweer, grote hagelstenen en zware windstoten en valwinden. De omstandigheden zijn zelfs vergelijkbaar met die in Amerika waar stormjagers op zoek gaan naar spectaculaire wolkenluchten en zelfs tornado’s.‘’

De regen kan in het zuidoosten voor wateroverlast zorgen. Volgens Buienradar kan daar morgen lokaal meer dan 50 millimeter regen vallen. Dat is meer dan er gemiddeld in de hele maand mei valt.

Volledig scherm Een flinke hoosbui in Baarn. © Caspar Huurdeman

Volledig scherm In Kaatsheuvel blokkeerde een boom de weg. © FPMB / Erik Haverhals

Droogte

Ondanks dat op sommige plaatsen zowel vandaag als morgen misschien wel tientallen millimeters aan regenwater kan vallen, zal de droogte daarmee niet voorbij zijn. De regen valt namelijk in zeer korte tijd en heeft dus nauwelijks tijd om de grond in te trekken. Daarnaast heeft de neerslag deels een lokaal karakter.

Het weekend belooft qua weer rustig te worden, waarbij met name zondag de zon flink zal schijnen en de temperatuur kan oplopen naar 24 graden.

