Problemen in winkelketens door grote pinstoring lijken voorbij

Ondernemer en bewoners wanhopig na aanslagen in hun straat: verdachte (26) aangehou­den

Het explosierecord in de Rotterdamse regio gaat eraan. Met een bijzondere hoofdrol voor de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk waar in nog geen week tijd vier (pogingen tot) aanslagen zijn. Bewoners die opnieuw midden in de nacht wakker worden geknald zijn het meer dan zat: ‘Laat dit alsjeblieft stoppen’. Zondagmiddag hield de politie een verdachte aan voor de reeks aanslagen.