Problemen in jeugdzorg zijn onverminderd groot

De kinderombudsvrouw hoort schrijnende verhalen, van tieners die geen hulp krijgen terwijl ze suïcidaal zijn. Of van kinderrechters die minderjarigen naar een gesloten instelling verwijzen, omdat er geen goede zorg voor ze is. Kalverboer: ,,Er gaat veel geld in de jeugdzorg om, maar we moeten ons afvragen of dat goed wordt besteed.''



Met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten moest de zorg voor kwetsbare kinderen verbeteren. Hulpverleners zouden dichterbij de gezinnen komen en daardoor sneller problemen signaleren. Vier jaar later zijn de problemen onverminderd groot. ,,Er zitten soms tig organisaties aan tafel om de problemen van een kind te bespreken, maar niemand hakt een knoop door. En vervolgens krijgt het kind niet de zorg die het nodig heeft", constateert Kalverboer. Ook de invoering van passend onderwijs werpt te weinig vruchten af.