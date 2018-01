Probleembever wordt afgeschoten

Hij doelt daarmee op het uitzetten van 33 bevers in de periode 2002-2004 op meerdere plekken in Limburg. Er waren destijds circa tien eenzame bevers.



De uitgezette dieren moesten ervoor zorgen dat er weer een populatie bevers ontstond. De bever was tweehonderd jaar geleden verdwenen uit ons land, onder meer doordat het dier fel werd bejaagd. Toen in 1992 voor het eerst in twee eeuwen weer een bever opdook, bij Afferden, reageerden natuurliefhebbers opgetogen. Inmiddels hebben agrariërs, particulieren en instanties als het waterschap ook nadrukkelijk met de andere kant van de grootste inheemse knager kennis kunnen maken.



Het dier zorgt met zijn gegraaf, geknaag en de aanleg van dammen plaatselijk voor overlast en schade. Het waterschap schrok zich vorig jaar een hoedje toen bleek dat een beverfamilie zoveel gaten en gangen in een Maasdijk bij Milsbeek had gegraven dat bij hoogwater de veiligheid in het geding zou zijn. Eind vorig jaar deden medewerkers nog zo’n ontdekking. Het talud van de Noordervaart bij Ospel was door een ijverige beverfamilie veranderd in een gatenkaas. „Bij een doorbraak was het hele kanaal leeggestroomd. Dat had in het achterland zeker tot miljoenenschade geleid”, stelt Frenken.