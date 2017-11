Pro-pietengroep blaast actie af na waarschuwing politie

De pro-pietengroep had mensen via het Facebookevenement Project P. opgeroepen om verkeersopstoppingen te veroorzaken en anti-pietdemonstranten van 'Kick Out Zwarte Piet' op te wachten. Op die manier zouden de tegenstanders van zwarte piet niet op tijd bij de Sinterklaasintocht aanwezig kunnen zijn om te demonstreren.

Op de Facebookpagina van Project P. is te lezen dat ze de actie op last van het OM moeten staken. ,,Onder bedreiging van vervolging wegens opruiing is dit ons laatste bericht en zullen we ons niet meer bemoeien met de intocht van Sinterklaas. Ons punt is gemaakt, ons standpunt duidelijk. We wensen iedereen een prettige intocht zonder incidenten en toestanden.''