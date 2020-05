Privacy dwarsboomt zoektocht naar vermiste Nederlandse soldaten uit ‘vergeten oorlog’

De zoektocht naar de resten van Nederlandse militairen die al bijna 70 jaar worden vermist, heeft vertraging opgelopen. De militairen verdwenen spoorloos tijdens de Korea-oorlog (1950-1953). Hun familieleden hebben vorig jaar DNA-materiaal afgestaan aan Defensie om duidelijkheid te krijgen, maar Nederland mag het profiel niet rechtstreeks overdragen aan Zuid-Korea.

In de Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet, staat dat gevoelige gegevens alleen mogen worden verstuurd naar landen met een ‘passend beschermingsniveau’. Zuid-Korea heeft die erkenning nog niet, meldt het tv-programma Zembla vandaag.



Het ministerie van Defensie in Den Haag laat in een reactie weten: "Wij leveren in deze casus de digitale DNA-profielen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gemaakt wel aan de Amerikanen. Zij wisselen dit vervolgens uit met Zuid-Korea. De profielen die wij aanleveren, zullen worden gematcht met wat er is gevonden."

Kabinet Drees

Het Koreaanse schiereiland was van 1910 tot 1945 bezet door Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schiereiland verdeeld. In het noorden kwam een communistisch regime aan de macht, met de steun van de Sovjet-Unie en de jonge Volksrepubliek China.



Het zuiden werd bestuurd door een militair bewind, onder de hoede van de Verenigde Staten. Op 25 juni 1950 viel het communistische noorden het prowesterse zuiden binnen. Onder zware Amerikaanse druk besloot het kabinet-Drees mee te doen aan een militaire missie om de aanval te keren. Ongeveer drieduizend Nederlanders vochten in Korea. Zeker 122 van hen kwamen om het leven.

Krijgsgevangenen