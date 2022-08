Prinses Amalia ziet ‘nu’ af van lidmaatschap Amsterdams corps

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ziet de prinses er ‘nu’ vanaf om lid te worden van het omstreden studentenkorps. Of dit voor haar gehele studententijd zal gelden is onduidelijk. Ook wil de RVD niet ingaan op de beweegredenen van Amalia om op dit moment geen lidmaatschap aan te vragen.

Recent ontstond er ophef over een video die online verscheen van de viering van het 34e lustrum van ASC/AVSV. Tijdens dat feest op de NDSM-werf in Amsterdam werden op een bijeenkomst van mannelijke studenten speeches gehouden waar vrouwen als ‘hoeren’ werden weggezet. Zo zeiden de heren de nekken van vrouwen te zullen breken, om ‘hun lul erin te steken’. Ook werd in een speech verwezen naar vrouwen als ‘sperma-emmers’.