‘Prins van Eindhovense onderwereld’ vraagt vriendin ten huwelijk in rechtszaal

Pand Eindhoven brandt uit, onduide­lijk of er mensen binnen zijn; vuur Drachten onder controle

Er is zaterdag aan het begin van de avond een grote brand uitgebroken in een leegstaand pand in Eindhoven. De brandweer ging eropaf en er werd later een NL Alert uitgestuurd vanwege de brand en de flinke rookontwikkeling. Ook in een loods op een industrieterrein in Drachten heeft een zeer grote brand gewoed.