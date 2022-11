Prijzenswaardig dat minister iets doet voor mbo’ers

Bijna 50 jaar geleden vond Melissa het lichaam van het mysterieu­ze Heulmeisje: ‘Vergeet haar niet’

Ze heeft geen naam, geen verhaal. Bijna vijftig jaar nadat Melissa van de Waerdt met haar ouders een overleden meisje vond in het bos bij Maarsbergen, is het nog steeds een mysterie wie dat kind was. ,,Ze mag niet vergeten worden”, vindt van de Waerdt.

6 november