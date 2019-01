Pretpark Amsterdam: een hoofdstad vol winkels en restaurants die je in alle hoofdsteden ziet

In mijn jeugd woonde ik vlakbij een wegrestaurant dat trots adverteerde dat zij ‘de grootste gehaktballen van Noord-Nederland’ serveerden. Het uithangbord fascineerde mij altijd mateloos. Hoe wisten ze dat zo zeker? Had de kok álle gehaktballen van Noord-Nederland opgemeten? En waarom specifiek van Noord-Nederland? Was er een wegrestaurant in Arnhem waar de ballen nog groter waren? Iedere keer als ik een gehaktbal zie, denk ik aan dat bord. Een paar kilometer verderop zat een restaurant met, zoals ze zelf trots meldden, ‘schnitzels als deurmatten’. Ook die zin zit in mijn geheugen gegrift.