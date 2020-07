Precies een jaar geleden 40,7 graden, deze avond een nat pak

Hoe anders is dat nu? Met een temperatuur van 24 graden is het niet koud vandaag, maar heet is anders. Ook is er geen sprake van droogte. ,,Vanavond en vannacht regent het soms stevig door. Zeer lokaal kan het onweren’’, voorspelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.



Overdag is het nog vrij droog, met zelfs af en toe wat zonneschijn. Vanaf het eind van de middag wordt het meer bewolkt. De temperatuur ligt tussen 20 en 25 graden en er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. De minima liggen rond 15 graden.



Morgen vallen er eerst nog buien, maar in de middag blijft het grotendeels droog met wat zon, luidt de voorspelling. Het wordt dan 18 tot 23 graden. In de dagen erna weet de zon door te breken en loopt de temperatuur weer op. Maandag wordt het zo'n 22 á 25 graden, dinsdag en woensdag een graad of 19 tot 23.