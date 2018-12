Precies 200 jaar oud: het verhaal achter Stille nacht

Blundertje in peiling naar voorkeurs­tijd: ‘zon in zomer om 20 uur onder’

16:32 In het onderzoek naar de voorkeurstijd van Nederlanders is een fout geslopen. In de peiling onder ruim 1800 burgers werd gesteld dat als het altijd zomertijd zou zijn, de zon eind juni om 20.00 uur onder gaat. Dat is echter een paar uur later.