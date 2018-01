Pravinath (17) wacht na uitzetting de cel in Sri Lanka

De zeventienjarige Pravinath Kamalanathan uit Borculo belandt zo goed als zeker in de gevangenis, zodra hij voet op vaste bodem zet in zijn geboorteland Sri Lanka. Toch wil de immigratie- en naturalisatiedienst IND de scholier van het praktijkonderwijs MaxX in Neede het land uitzetten.

Het is muisstil deze dinsdagmorgen in de rechtbank van Roermond, als Pravinath Kamalanathan gebruik maakt van zijn spreekrecht. In foutloos Nederlands onderstreept de jongere zijn geslaagde integratie.

Hij woont hier nu vijf jaar. ,,Mijn hobby is fotografie. Ik trek erop uit in de natuur. Verder liep ik een krantenwijk. Nu loop ik stage bij horecabedrijf ’t Vierspan in Borculo. Ik wil daar later werken als kok.’’

Vreemdelingenrechter mevrouw Hamers knikt hem bemoedigend toe. Het zijn bijna de slotwoorden van een zitting die nog geen half uur duurt en het zoveelste hoofdstuk is in een al 5 jaar voortslepende procedure. Tot twee keer werd Pravinaths aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen.

Vals paspoort

In Roermond speelt advocaat Elisabeth Derksen haar bijna laatste troef uit. Ze brengt naar voren dat Pravinath gevaar loopt in Sri Lanka omdat hij daar zo goed als zeker de cel in gaat. Dat laatste wordt niet ontkend door de advocaat van het IND.

Pravinath was twaalf jaar toen hij in 2012 met mensensmokkelaars naar Europa kwam. Op wat achteraf een vals paspoort bleek te zijn en een visum komt hij via Duitsland en twee asielzoekerscentra in Nederland terecht bij zijn beide zussen in Borculo. Daar wacht hij de besluitvorming over zijn toekomst af.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Begeleider Erwin Nijhuis van school voor praktijkonderwijs MaxX geeft scholier Pravinath Kamalanathan na afloop van de rechtszaak een paar klompsloffen. 'Een hart onder de riem in moeilijke tijden.' © Josien Kodde

,,Dat mijn documenten vals waren, wist ik niet’’, zegt de Borculoër. ,,Ik weet alleen nog wat mijn ouders altijd zeiden. Word je op straat aangehouden door militairen, dan moet je heel hard wegrennen.’’ Dat gebeurde. Pravinath en zijn zusje renden voor hun leven, maar zij was niet snel genoeg. Ze werd afgevoerd. ,,We hebben nooit meer iets van haar gehoord’’, zegt Pravinath. Hij behoort tot de vervolgde Tamilminderheid in Sri Lanka.

Het land staat niet op de officiële lijst van veilige landen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens advocaat Derksen worden ook nog steeds verblijfsvergunningen afgegeven voor Tamils.

Begeleiding

Dat Pravinath de status niet krijgt, komt volgens zijn mentor Nynke Vierstra van praktijkschool MaxX omdat de IND niet gelooft dat Pravinath in Sri Lanka persoonlijk gevaar liep. ,,Zeker omdat hij nog maar 12 was.’’ Vierstra is met twee auto’s vol medescholieren meegereisd naar Roermond.

Ook personeel en het eigenaarsechtpaar Arjan en Jennefer Hoogstra van Pravinaths stageadres horecabedrijf ’t Vierspan in Borculo zijn meegekomen naar Roermond. Net als leerkracht Elsbeth van Schaik van zijn voormalig stageadres basisschool Noord in Borculo en familieleden van Pravinath in Nederland.

Quote Pravinath heeft het in zich om een tweede Mauro te worden'' Advocaat Elisabeth Derksen

De begeleiders knikken als advocaat Derksen uitlegt waarom de zaak van de Achterhoekse scholier zo bijzonder is. ,,Hij heeft het in zich om een tweede Mauro te worden. Waarom? Hij is goed ingeburgerd en heeft net als Mauro een groot sociaal netwerk. Bovendien werkte hij volop mee aan de procedure en heeft nooit gelogen.’’

Ouders zoek

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm © Ermindo Armino Volgens advocaat Derksen is de kwestie ook bijzonder omdat de Dienst Terugkeer en Vertrek een grote fout maakte. ,,De dienst gaf door aan de Sri Lankaanse ambassade dat sprake is van een vals paspoort. Daarmee zijn de autoriteiten in het land zelf op de hoogte. Uitreizen met valse persoonsbewijzen is strafbaar in Sri Lanka. Om die reden wordt hij daar ook vastgezet.’’



,,Hij heeft daar niets meer te zoeken. Het Rode Kruis heeft een zoektocht uitgezet naar zijn ouders, maar die zijn onvindbaar. Ook in Australië, waar ze volgens geruchten heen vluchtten’’, zegt Arjan Hoogstra van ’t Vierspan.



Advocaat Derksen maakte de fout van de vertrekdienst pas één keer eerder mee in haar loopbaan. Zij, de schoolbegeleiders en de scholieren houden een goed gevoel over aan de zitting in Roermond.

,,De rechter stelde alleen kritische vragen aan de IND en geen enkele aan Pravinath. Dat doen ze niet voor niets’’, zegt personeelslid Amal Nounouh van ’t Vierspan.

Munitie