Prachtig zomerweer slaat om naar stevige buien en onweer

Gisteren werd het in De Bilt 25,2 graden. Daarmee was het de eerste officiële zomerse dag van 2021, ruim twee weken later dan gemiddeld, een feit. Regionaal was in maart al sprake van de eerste zomerse dag. Op 31 maart steeg het kwik in het Limburgse Arcen naar 26,1 graden. In Eindhoven werd het op de laatste dag van maart 25,3 graden en in het Limburgse Ell 25,2 graden.

Vandaag schijnt de zon flink, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. De temperatuur stijgt naar 25 tot 29 graden, alleen op de Waddeneilanden wordt het niet zomers warm. In het uiterste zuiden is vanavond een kleine kans op een onweersbui. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog.

KNMI geeft code geel af voor zuidelijke en oostelijke provincies.

Code geel

Het warme weer houdt aan de komende dagen, waardoor ook kans is op stevige buien en onweer. Vooral landinwaarts ontstaan enkele stevige buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor Brabant en de oostelijke provincies. Plaatselijk gaan de buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot 60 kilometer per uur. De buien verplaatsen langzaam en daardoor kan lokaal wateroverlast ontstaan, terwijl een paar dorpen verder nauwelijks regen valt, zeggen de meteorologen van Weerplaza.

Met zo’n 23 graden in het westen tot 26 graden in het oosten is het minder warm dan vandaag. De aangevoerde lucht is wel veel vochtiger en daardoor is het drukkend warm. De dagen erna blijft het wisselvallig. Op vrijdag zijn er flinke perioden met zon en in de ochtend is het droog. Later die dag is er kans op flinke buien en onweer. Dit is ook de voorspelling voor zaterdag. Zondag belooft een droge en zonnige dag te worden en wordt het zo'n 20 tot 25 graden. ,,Heel normaal voor de tijd van het jaar”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weerplaza.

