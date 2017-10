Prachtig weer zorgt voor drukte op wegen richting strand

UpdateMogelijk vandaag maar zeker morgen gaan er weerrecords sneuvelen. Het wordt namelijk zomers warm. Op de wegen richting het strand is het vandaag dan ook druk. Veel mensen hebben besloten het strand op te zoeken, maar velen komen voordat ze op de plek van bestemming aankomen volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) in files terecht.

Zo staat er al de hele dag file op de N201 richting Zandvoort en ook richting Castricum is het druk op de weg. Ook op de N57 en de N59 staan files. Verder is volgens de VID sprake van file op de A58 richting Goes. Daar vinden momenteel ook werkzaamheden plaats.

Richting de Efteling was het ook al vroeg druk. Zo ontstond er rond 10.00 uur al een file op de N261 in beide richtingen bij Kaatsheuvel.

Zonnig

Volgens Weerplaza schijnt vandaag vrijwel overal de zon. Het wordt bijzonder warm met maxima van 20 in het noorden van het land tot 24 graden in het zuiden. De zuidelijke wind die alle warmte onze kant opblaast waait zwak of matig met een windkracht van 2 tot 4.

Dat de lucht zo warm is hebben we te danken aan het samenspel tussen tropische orkaan Ophelia die Ierland nadert en een groot hogedrukgebied boven Europa. ‘Tussen deze twee systemen is vanuit Marokko en Algerije een snelweg van subtropische lucht ontstaan waardoor de atmosfeer in onze omgeving opwarmt tot bijzonder hoge temperaturen’. Als gevolg hiervan zullen vele KNMI-meetpunten nieuwe dagrecords realiseren.

Scherp record

Of dat vandaag al het geval is, dat is nog de vraag. Het Nederlandse warmterecord van 15 oktober is volgens het weerbureau scherp, met 24,9 graden in Eindhoven in 1990. Hoewel het prachtig weer wordt, halen we die temperatuur waarschijnlijk net niet. Volgens weerman Michiel Severin bestaat er een kans dat sommige van de 32 meetbureaus wel een dagrecord kunnen bijschrijven. ,,In Ell, halverwege Limburg, staat het record van 15 oktober bijvoorbeeld op 22,6 graden. Dus daar zou het vandaag wel eens kunnen gebeuren."

Lees verder onder de weerkaart met records van 15 oktober.

Volledig scherm Datumrecords 15 oktober. © Weerplaza

Morgen zullen volgens Weerplaza zeker datumrecords sneuvelen. Dan wordt het 's middags vrij zonnig en zeer warm: 22 tot lokaal zelfs 26 graden. In veel regio's wordt het dan de warmste 16 oktober sinds de start van de metingen. Het datumrecord voor 16 oktober (morgen) is 24,2 graden, gemeten in Maastricht in 1949.

Lees verder onder de weerkaart met records van 16 oktober.

Volledig scherm Dagrecords van 16 oktober. © Weerplaza

De verwachting is zelfs dat alle 32 meetpunten in Nederland morgen hun record verbeteren. Het zijn ongekende temperaturen voor de tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur ligt deze dagen meestal 10 graden lager.