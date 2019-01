PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro valt in Gronings dorpje Glimmen

Later vanavond wordt bekend op welke volledige postcode (inclusief letters) de grootste prijzen vallen. Deelnemers met deze postcode verdelen de helft van de hoofdprijs (26,95 miljoen euro). De andere helft wordt verdeeld onder alle andere inwoners van Glimmen die in de decembertrekking meespelen.



Glimmen ligt zo’n vijftien kilometer ten zuiden van de stad Groningen. Het plaatsje was tot vandaag onderdeel van de gemeente Haren. Die laatste plaats vormt sinds 1 januari samen met Groningen en Ten Boer de gemeente Groningen.



De provincie Groningen had in 2018 een goed jaar als het om geldprijzen gaat: de zogenoemde Buurt-Ton werd er maar liefst vier keer uitgekeerd. Daarnaast viel de de PostcodeStraatprijs in 2018 twee keer in de provincie.