Postbode ontroerd door inzameling buurt om operatie Blacky te betalen

LIVE | Universi­teit VS na één week alweer dicht, mogelijk weer beperking aan grootte van samenkom­sten

9:28 Het kabinet bekijkt of er weer beperkingen nodig zijn voor het aantal mensen dat maximaal bij elkaar mag komen. Verder keert de universiteit van North Carolina (UNC) in Chapel Hill terug naar virtuele lessen voor de bijna 20.000 studenten. Vorige week bleken 177 studenten besmet met het coronavirus. De universiteit was vorige week juist een nieuw academisch jaar gestart. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.