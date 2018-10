Post van de overheid voortaan op mobiel

7,5 miljoen mensen gebruiken de Berichtenbox via de website MijnOverheid, maar daarover zijn toch nog veel klachten. Mensen kijken niet dagelijks in deze brievenbus, en missen daardoor belangrijke berichten van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Die kan ook niet zien of de post is gelezen, en rekent er dus soms ten onrechte op dat de boodschap is aangekomen.



De nieuwe app, geschikt voor iOS (Apple) en Android, geeft een seintje als er post is. De gebruiker kan dan met een pincode inloggen en zijn berichten lezen, zonder dat hij naar MijnOverheid hoeft te surfen. De app kan berichten ook doorsturen naar een ander e-mailadres. In de toekomst kunnen gebruikers er ook voor kiezen dat post van andere overheidsorganisaties, die nu nog alleen op papier of via weer een andere website te lezen is, in deze brievenbus te ontvangen.



Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) ,,verwacht dat het aantal gelezen berichten met de app zal toenemen''. Hij spreekt van ,,een belangrijke stap in het eenvoudiger communiceren van de overheid met de burger''.