Pornofilm opgenomen in vakantiepark Efteling: ‘Totaal ongepast in omgeving met kinderen’

De Efteling overweegt juridische stappen tegen een stel dat afgelopen zomer een pornofilm heeft gemaakt in het bijbehorende vakantiepark. De 18-plus film zou zijn opgenomen in een verblijf van vakantiepark Bosrijk.

Volgens pretparkwebsite Looopings is de video, die ruim 51 minuten duurt, op website Pornhub al bijna 11.000 keer bekeken. In de video is ook verschillende Eftelingmuziek te horen en worden beelden gedeeld van een wandeling door het attractiepark. De Efteling is niet te spreken over de productie en overweegt juridische stappen. ,,Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen.”

Privéhuisje

De film werd opgenomen in Bosrijk, het vakantiepark van het pretpark waar privéhuisjes staan. De woordvoerder laat desgevraagd aan deze site weten dat er geen specifieke regels zijn omtrent het opnemen van een erotische film. ,,Wij kunnen uiteraard niet bepalen wat mensen daar doen, maar als het gaat om een commerciële productie moet er wel eerst met ons overlegd worden.” Dat overleg is er in dit geval niet geweest. ,,Maar stel dat ze het ons hadden gevraagd, hadden we dit natuurlijk nooit goedgekeurd.”

‘Ben en Natasja’

Het is de vraag of de Efteling stappen kan ondernemen. De afzender is vooralsnog onbekend, al gaat het in de film over het stel ‘Ben en Natasja’. De video begint met de twee vijftigers op de bank in wat vermoedelijk een huisje in Bosrijk is. Er klinkt muziek van de soundtrack van Fata Morgana op de achtergrond.

Op Pornhub kan iedereen video's plaatsen, dus het is de vraag of dit onder eigen naam is geplaatst. ,,Dat wordt op dit moment onderzocht.” De Efteling laat weten mogelijk later deze week met vervolgstappen te komen.

Tilburgse kerk en Walibi

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse erotische films in opspraak komen. Ook pretpark Walibi in Biddinghuizen en de Sint-Jozefkerk in Tilburg zijn ooit decor geweest van dergelijke films. Beide producties werden gemaakt door het bedrijf van pornoactrice en zakenvrouw Kim Holland.

