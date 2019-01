Populaire kindernamen? Zeeland kiest opnieuw voor Jan

Per provincie zijn er opvallende verschillen. Zo komt Lucas niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. In de laatste twee provincies en Friesland was tevens Lieke de meest gegeven meisjesnaam. Net als vorig jaar werd in Zeeland een jongen het vaakst Jan genoemd. Over het algemeen geldt dat ouders hun koters een korte naam meegeven.