Poolse spookrijder was zwaar onder invloed

Toch geen boete voor wildplassende peuter

8:57 De 2-jarige peuter Mattias stond vanmiddag even in het middelpunt van de belangstelling. Hij moest heel nodig plassen en zijn opa liet hem uit pure noodzaak tegen een bakkerij in Uden wateren. De politie schreef een boete uit, maar die werd later weer ingetrokken.