'Pompoenfeest' in dierentuinen in aanloop naar Halloween

Het is een pompoenfeest in zowel DierenPark Amersfoort als Chester Zoo in Londen. De dieren werden getrakteerd op speciaal klaargemaakte pompoen. Zo was er voor de beren honing op gesmeerd en konden de vissen door de griezelpompoen heen zwemmen op zoek naar voedsel.