Politievrouw hoopt op andere regels hoofddoek

Ook RIVM vindt GenX in drinkwater

14:30 De omstreden stof GenX zit in het leidingwater van drie Nederlandse waterbedrijven. In het drinkwater van zeven andere waterbedrijven is de stof niet gevonden. Dat blijkt uit groot onderzoek van het RIVM, naar aanleiding van eerder onderzoek door het AD. Dat toonde al aan dat de chemische stof op diverse plekken in Zuid-Holland in het drinkwater blijkt te zitten.