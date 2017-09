Politievrijwilligers slaan alarm: Politie laat ons in de kou staan

Fontein springt opeens aan, markt valt letterlijk in het water

15:33 Een stoffenmarkt in het centrum van Dordrecht is zondag letterlijk en figuurlijk in het water gevallen door fonteinen die plots aangingen. Normaal worden de fonteinen uitgeschakeld voor markten, maar voor de tweede keer in drie maanden tijd werden marktverkopers en bezoekers opgeschrikt door een brute stroom aan water. De fonteinen bevonden zich precies onder de marktkramen. Zowel de verkopers als bezoekers zijn niet gecharmeerd door de plotselinge stroom aan water en gaan verhaal halen bij de gemeente.