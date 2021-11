Politietop krijgt verwijten in rapport over suïcide undercoveragent

De politietop gaat niet vrijuit in het drama rond de undercoveragent die tijdens zijn laatste geheime operatie suïcide pleegde. Ondanks signalen van grote problemen op de supergeheime afdeling Werken Onder Dekmantel van de politie is er onvoldoende ingegrepen.

Dat is een van de harde conclusies in een rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van de Friese burgemeester Oebele Brouwer, dat woensdag verschijnt, zo melden verschillende bronnen aan deze site. In het rapport staat ook dat de politie heeft gefaald in de begeleiding van de undercoveragent, die met psychische problemen kampte.

Lees ook PREMIUM Undercoveragent die zelfmoord pleegde, vroeg meermaals operatie rond Vlissingse haven af te breken

Undercoveragent Peter (zijn codenaam) moest zijn laatste grote rol spelen als buurman van drugscrimineel Joop M. De politie kocht het huis naast dat van M. in het Brabantse Zevenbergschen Hoek en startte een operatie die meer dan een jaar duurde. Zelfs nadat M. werd gearresteerd, werd Peter gevraagd door te werken. Die raakte in gewetensnood toen de vrouw van de drugscrimineel, Debbie, avances maakte. Toen hij daarover in gesprek ging, voelde hij zich niet gesteund door zijn leiding. In april beroofde hij zichzelf van het leven.

‘Snoeihard uitgewerkt’

Het drama rond Peter staat niet op zichzelf. Radeloze undercoveragenten meldden zich daarvoor al bij deze site om de noodklok te luiden. Ze schetsten een wereld van vriendjespolitiek, manipulatie en een afrekencultuur binnen het team Werken Onder Dekmantel, dat met undercoveroperaties jaagt op de grootste boeven. Terwijl ze enorm riskant werk uitvoerden, voelden ze zich niet veilig bij hun eigen bazen, aldus één van de bronnen. ,,Wie kritisch op de leiding is, wordt er snoeihard uitgewerkt.”

Ook deze undercoveragenten klaagden over een gebrek aan deskundige begeleiding. ,,De leiding heeft te weinig verstand van het specifieke werk dat wij doen en drukt desondanks de eigen zin door, waardoor operaties gevaar lopen.”

Om de zelfdoding te onderzoeken, schakelde de korpsleiding burgemeester Brouwer van de gemeente Achtkarspelen in. Naar verluidt heeft Brouwer verder gekeken dan alleen de fatale operatie in Zevenbergschen Hoek en staan er meerdere stevige conclusies in het rapport dat morgenmiddag wordt gepubliceerd. Zodra het rapport openbaar is, komt de korpsleiding met een reactie.

Volledig scherm Verdachte Joop M. wordt verdacht van import van cocaïne via de haven van Vlissingen. Een undercoveragent ging naast hem wonen in Zevenbergschen Hoek en pleegde later zelfmoord. © Eric Elich



Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: