Politiepaard omgekomen bij demonstraties in Nijmegen

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Bij de begeleiding van een demonstratie van Pegida en de tegendemonstratie, waaronder de Anti Fascistische Aktie (AFA), is in Nijmegen een politiepaard verongelukt. De politieruiter raakte gewond. Dat meldt de politie vanmiddag.