Politiemol Orm K. moet 4 jaar achter de tralies voor lekken naar topcriminelen

Als K. via een vriend waarmee hij in Vianen voetbalt twee jaar geleden wordt benaderd of hij een zakcentje bij wil verdienen in ruil voor politie-informatie, zwicht de Utrechter. Naar eigen zeggen was hij vanwege een scheiding en financiële problemen labiel en had hij een flinke knauw opgelopen door zijn veroordeling voor een mishandeling van een arrestant in 2017.