Politiemol Amine A. bekent lekken informatie naar criminele vriend

Amine A. was hoofdagent bij het politieteam Waddinxveen/Zuidplas in de eenheid Den Haag, toen hij op 1 juni vorig jaar werd gearresteerd. A. wordt ervan verdacht tussen begin 2015 en juni 2016 door criminelen te zijn betaald om in politiesystemen te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen.



Die informatie gaf hij vervolgens aan zijn vriend Yassine H. Die zou de kwekerijen vorig jaar hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel. H. verklaarde dat hij misschien wel eens informatie had gekregen over hennepkwekerijen, maar hij kon zich niet meer herinneren of hij daarom gevraagd had. Uit 'nieuwsgierigheid' ging hij wel eens bij die adressen kijken, maar daar bleef het bij. Mogelijk was het 'stoerdoenerij', misschien had hij 'per ongeluk' sms'jes verstuurd met die informatie naar anderen, maar naar wie weet hij niet.



Criminele vriend

A. gaf vandaag wel toe dat hij informatie heeft gelekt naar een criminele vriend. De verdachten in de zaak wordt deelname aan een criminele organisatie verweten. ,,Ik vind dat eigenlijk nergens op slaan", zei A. tijdens de rechtszaak. Hij vertelde de rechtbank vandaag ook dat hij de gevangenisstraf die hem nog boven het hoofd hangt vreest. De zaak heeft ook veel impact op hem. Zo kreeg hij geen vast contract bij een bouwbedrijf en zijn vrouw werd ook al ontslagen omdat ze een tijd in de cel heeft gezeten. A. slaapt naar eigen zeggen slecht en heeft nachtmerries. Hij werkt nu als zzp'er in de bouw. Volgens A. gaan de zaken goed en heeft hij veel opdrachten. Zijn vrouw is inmiddels zwanger.