Politieleiding over aanslag Peter R. de Vries: ‘Moeilijk als er uitsluitend naar de politie wordt gekeken’

Ze zat thuis in haar woonkamer de halve finale van het EK voetbal te kijken, toen ze een appje kreeg met het bericht dat Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam was neergeschoten. Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie, was geschokt. ,,Je zit te tollen. Het is een schaamteloze aanslag. Daarna denk je uit beroepsdeformatie meteen aan de vraag: wat nu?” Ekelmans prijst haar Amsterdamse collega’s, die al snel aanhoudingen wisten te verrichten. ,,Het neemt een deel van de onrust weg. In alle ellende is dat in elk geval een pluspunt.” Tegelijkertijd weet Ekelmans dat in de strijd tegen georganiseerde misdaad alle ogen nu zijn gericht op de politie.