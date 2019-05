Politiek Den Haag: Aardbeving is ‘verschrikkelijk en verdrietig’

Premier Mark Rutte reageerde vanmorgen in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. ,,Ik hoop van harte dat de schade beperkt blijft.” Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is die inmiddels ‘veranderd in een nachtmerrie’.

Jesse Klaver gaf vanmorgen aan dat zijn gedachten uitgaan naar alle Groningers die vannacht werden opgeschrikt door de aardschok. ,,Verschrikkelijk. En dat terwijl heel veel mensen nog midden in het schadeherstel zitten.” GroenLinks vindt dat het herstel van de schade en het versterken van de huizen ‘veel te lang duurt'. ,,En de gaskraan moet sneller dicht”, besluit Klaver.

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid namens de PvdA en afkomstig uit Groningen, reageert tegenover RTV Noord. ,,Het moet ongelofelijk schrikken zijn geweest voor iedereen. Ik las net een tweet van iemand die zei: ‘ik moet vandaag eindexamen doen en ik ben helemaal opgeschrikt’. De schade zal enorm zijn. Iedereen moet weer in procedure, dus ik leef erg met de mensen mee.”

,,Vandaag is ook een Kamercommissie over de aardbevingen. Dat laat zien dat de bevingen nog vele jaren in Groningen blijven. Het is een grof schandaal dat de versterking is stilgezet door Wiebes. Daar ga ik hem echt keihard voor tot verantwoording roepen. De veiligheid van Groningers is in het geding. Dit kan zo niet langer doorgaan. Je ziet dat de minister nog steeds vastloopt. We moeten als één man en vrouw achter Groningen gaan staan.”

Tweede Kamerlid voor de VVD, Dilan Yesilgoz, leeft naar eigen zeggen mee met alle Groningers die zo bruut wakker zijn geschrokken. ,,We blijven vol inzetten op het zo snel mogelijk stoppen van de gaswinning”, schrijft ze op Twitter.

Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid voor D66, schrijft: ‘Weer een zware klap voor Groningen. Sterkte voor alle inwoners in het bevingsgebied. De versterking en het schadeherstel gaan nog steeds veel te traag. Het duurt allemaal veel te lang. Voor ons telt vooral: snel resultaat. Met minder nemen de Groningers terecht geen genoegen’.