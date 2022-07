Politiechef: verkeerde inschatting agent die op tractor schoot

TERUGLEZEN | Kabinet houdt vast aan bemidde­laar Remkes, einde aan diverse protesten door hele land

De familie van Jouke (16) gaat vandaag aangifte doen tegen de agent die op hem schoot tijdens het boerenprotest dinsdagavond bij Heerenveen. De agent zit inmiddels ziek thuis en is zwaar aangeslagen, laat de politie weten. Inmiddels hebben boeren vanochtend op verschillende plekken geprotesteerd, onder meer bij het distributiecentrum van de Jumbo in Woerden. Daar geldt nu een noodverordening. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.

8 juli