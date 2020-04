Politiechef: ‘Coronacrisis of niet, de drugshandel gaat onverminderd door’

Uithalers slapen vaak in lege containers in de haven. Ze proberen drugs uit containers te halen voordat de politie of douane dat doet. Ze blijven soms dagen slapen in containers, zoeken de drugs die zijn verstopt tussen de ladingen en proberen het dan ongezien van het haventerrein te krijgen. ,,Dat lukt ze lang niet altijd, want we houden echt op dagelijkse basis mensen aan. Maar je kunt op je vingers natellen dat ze daar niet voor niets zijn”, zegt de nieuwe eenheidschef van de Rotterdamse politie, Fred Westerbeke.



Het duidt er volgens Westerbeke, die ook portefeuillehouder Opsporing is bij de Nationale Politie, op dat de internationale drugshandel gewoon doorgaat. ,,We zien geen enkele vermindering van de partijen drugs die binnenkomen.” Ook blijkt een eerste partij cocaïne tussen medische hulpgoederen naar Engeland al onderschept. ,,Criminelen passen zich razendsnel aan”, aldus Westerbeke.



Hij hoort het links en rechts zeggen: door de coronacrisis ligt vast ook de drugshandel stil. Maar in de Rotterdamse haven merken ze daar weinig van. Nog steeds komen daar partijen cocaïne ter waarde van tientallen miljoenen euro’s binnen, zoals eerder deze maand een hoeveelheid van maar liefst 1400 kilo. En afgelopen week werd in de Antwerpse haven een monsterlading onderschept. Veertien Nederlanders werden aangehouden.