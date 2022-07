Politiechef: Agent die op tractor schoot maakte verkeerde inschatting

CBS: in heel juni sprake van oversterf­te

In juni zijn naar schatting ongeveer 1150 mensen meer overleden dan verwacht. Daarmee was in elk van de vijf weken in die maand sprake van oversterfte. Er overleden vooral meer 65-plussers en mensen in een zorginstelling dan verwacht zou worden in die periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

8 juli