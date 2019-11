Politiebonden: keuzes maken om uitputting van agenten te voorkomen

Om uitputting van agenten te voorkomen, moeten de minister, politietop, burgemeesters en Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie. Dat eisen de vier politiebonden op een persconferentie die vanochtend in Den Haag wordt gehouden.

Politiemensen raken in moordend tempo uitgeput, stellen de bonden. En daar worden ook burgers de dupe van. ,,Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging’’, zegt een woordvoerder. ,,Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.’’

De vakbonden ACP, NPB, VNHM en ANPV eisen daarom dat de opdrachtgevers van de politie keuzes maken over de inzet van agenten. ,,Van politiemensen kan niet worden gevraagd dat zij ‘nee’ verkopen aan de burger. De politiebonden willen korte- en langetermijnoplossingen zien’’, zegt een woordvoerder namens de bonden.

Acties

Als de situatie voor agenten niet verbetert, zullen de politiebonden in 2020 acties niet schuwen. ,,Politiemensen laten zich niet langer onder druk zetten met hun loyaliteit naar de burger. Dat dit de politie jarenlang overeind heeft gehouden, is al vele malen aangetoond. Maar het besef is er niet bij politici en bestuur, of nog erger, het wordt opzettelijk genegeerd. Harde politieke keuzes kunnen niet langer uitblijven.’’